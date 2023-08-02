Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dilanda Panas Ekstrem, Iran Umumkan 2 Hari Libur Umum

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:52 WIB
Dilanda Panas Ekstrem, Iran Umumkan 2 Hari Libur Umum
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

DUBAI - Iran telah mengumumkan hari Rabu, (2/8/2023) dan Kamis, (3/8/2023) ini sebagai hari libur umum karena "panas yang belum pernah terjadi sebelumnya". Pemerintah juga meminta kepada orang tua dan orang-orang dengan kondisi kesehatan untuk tetap tinggal di dalam rumah, menurut laporan media pemerintah Iran.

Banyak kota di Iran selatan telah mengalami hari-hari panas yang luar biasa. Media pemerintah melaporkan suhu minggu ini melebihi 51 derajat Celcius di kota Ahvaz, selatan Iran.

Juru Bicara Pemerintah Ali Bahadori-Jahromi dikutip oleh media pemerintah mengatakan Rabu dan Kamis akan menjadi hari libur, sementara kementerian kesehatan mengatakan rumah sakit akan siaga tinggi, demikian dilansir Reuters.

Suhu diperkirakan 39 C di Teheran pada Rabu.

Gelombang panas telah mempengaruhi sebagian besar dunia dalam beberapa minggu terakhir. Para ilmuwan telah mengaitkannya dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia.

(Rahman Asmardika)

      
