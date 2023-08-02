Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Rakyat Indonesia Antusias Berkumpul Tunggu Proklamasi Kemerdekaan Dibacakan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:01 WIB
Momen Rakyat Indonesia Antusias Berkumpul Tunggu Proklamasi Kemerdekaan Dibacakan
Kemerdekaan Indonesia (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Rakyat Indonesia meminta Soekarno dan Fatmawati untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Soekarno didampingi Hatta serta beberapa tokoh pemuda pergi menuju halaman rumah untuk melaksanakan proklamasi.

Rakyat terlihat antusias berkumpul serta berteriak memanggil Soekarno dan Fatmawati di depan rumahnya. Hal ini terungkap dalam buku ‘Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik’, karya Adhe Riyanto.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun dibacakan pada 17 Agustus 1945. Momen ini sudah ditunggu oleh masyarakat Indonesia setelah melewati banyak perdebatan dalam persiapannya.

Para pemuda yang berada di depan rumah berkata kepada Soekarno bahwa segala sesuatunya telah dipersiapkan. Sementara itu, Fatmawati langsung bergegas mengambil selembar bendera Merah Putih yang telah ia persiapkan.

Bendera Merah Putih tersebut dibuat Fatmawati pada saat Guntur masih dalam kandungan, tepatnya satu setengah tahun yang lalu. Fatmawati memberikan pada salah seorang yang hadir di tempat di depan kamar tidurnya kala itu.

Akhirnya, sekitar pukul 10.00 pagi, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dibacakan. Latief Hendraningrat berperan sebagai Komandan Upacara. Kemudian, Hatta mendampingi Soekarno menuju tempat mikrofon.

Halaman:
1 2
      
