HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Daerah Diminta Siaga El Nino, Antisipasi Kekeringan!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:02 WIB
Pemerintah Daerah Diminta Siaga El Nino, Antisipasi Kekeringan!
Indonesia mengalami puncak kekeringan. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) mewaspadai terjadinya ancaman kekeringan yang dipicu oleh fenomena alam El Nino. Fenomena tersebut juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA:

Suhu Papua Meroket Hingga 35 Derajat Celsius karena El Nino 

"Sesuai arahan Bapak Presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) 2 minggu lalu untuk daerah-daerah agar betul-betul melihat data ini dan kemudian mempersiapkan diri,” ujar Mendagri dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Mendagri mengatakan, Presiden Jokowi telah memberikan sejumlah arahan yang dapat dipedomani oleh Pemda. Hal ini seperti mempersiapkan cadangan air, terutama di daerah yang memiliki waduk atau embung.

BACA JUGA:

El Nino Picu 6 Warga Papua Tewas, Yerry Tawalujan: Harus Disikapi Seluruh Pemangku Kepentingan 

Dalam konteks tersebut, Pemda dapat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Halaman:
1 2
      
