Kemarau Berkepanjangan, Warga Purwosari Gelar Sholat Minta Hujan

Warga Purwosari gelar sholat minta hujan untuk atasi dampak kekeringan/Foto: Erfan Erlin

GUNUNGKIDUL - Masyarakat dan Forkompinca Purwosari Gunungkidul menggelar sholat Istisqo' atau sholat meminta hujan. Mereka menggelar sholat karena dampak kekeringan yang melanda kawasan Purwosari sangat terasa.

Kasi Humas Polres Gunungkidul, Iptu Suranto menuturkan musim kemarau yang masih terjadi hingga awal bulan November 2023, mengundang kesatuan tekad masyarakat di Kalurahann Giripurwo, Kapanewon Purwosari Gunungkidul, untuk bersama-sama memanjatkan permohonan kepada Allah SWT agar diturunkan hujan.

"Jadi tadi pelaksanaannya bertepatan dengan peringatan HUT ke-52 KORPRI, Unit Korpri Polda DIY," tutur dia.

Oleh karenanya Jajaran Polres Gunungkidul bersama Polsek Purwosari serta tokoh dan masyarakat setempat menggelar solat istisqa' bersama di lapangan widoro Kalurahan Giripurwo, Purwosari.

Sholat ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemerintahan Kapanewon Purwosari, pemerintah desa Giripurwo, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat dan kalangan pelajar.

"Kami dari jajaran Korpri Polda DIY, hari ini menggelar solat istisqa bersama-sama dengan masyarakat Purwosari, dengan harapan segera turun hujan dan bencana kekeringan segera berakhir," tambahnya.

Ketua Korpri Unit Polri Polda DIY, Dr. Syamsu Tatang menambahkan, selain sholat istisqa pihaknya juga menyerahkan bantuan air bersih sebanyak 30 tangki, yang rencananya nanti akan didistribusikan oleh pemerintah desa Giripurwo.

Menurutnya, kebutuhan air bagi warga masyarakat Purwosari khususnya Kal.Giripurwo untuk saat ini mengalami kekurangan air bersih, dan ditambah kondisi geografis di Purwosari yang rata-rata perbukitan.