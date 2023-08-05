Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Parlemen Dorong Pemerintah Ambil Langkah 'Out of The Box' Jaga Stabilitas Kawasan ASEAN

Imam Rachmawan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:20 WIB
Parlemen Dorong Pemerintah Ambil Langkah 'Out of The Box' Jaga Stabilitas Kawasan ASEAN
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana. (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga selaku Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, berharap Sidang Umum AIPA ke 44 yang akan dilaksanakan di Jakarta dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar seperti yang diinginkan, serta mampu menghasilkan konsep-konsep kebijakan yang bermanfaat dan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga kawasan ASEAN.

"Hari ini kita melakukan rapat pertemuan secara khusus, yakni rapat persiapan dengan seluruh Pimpinan dan Anggota BKSAP sekaligus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kita melihat bahwa ini adalah momentum Indonesia untuk menunjukkan diri selaku Ketua. Kita harus memastikan bahwa pelaksanaan Sidang Umum AIPA ini adalah yang terbaik," ujar Putu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, selama ini Indonesia selalu menyuguhkan hal yang terbaik dalam setiap perhelatan, dan menjadi tuan rumah berbagai even-even internasional. Terbaik dari penyelenggaraan maupun terbaik dari isi dari pada substansi.

"Ada isu-isu penting yang di highlight oleh Kementerian Luar Negeri dan tentu kita berharap bahwa isu-isu yang dibahas baik dari sisi ASEAN maupun dari para observer adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia diharapkan bisa menjadi big brother di kawasan ASEAN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184566//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-EYSC_large.jpg
Tonggak Pengabdian Baru, Kemenimipas Peringati Hari Bakti ke-1 Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184564//kemenimipas_teken_nota_kesepahaman_strategis_dengan_kementerian_dan_lembaga-yR5j_large.jpg
Perkuat Transformasi Kelembagaan, Kemenimipas Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/298/3184548//rame_rame_shopeefood-wIo1_large.jpg
ShopeeFood dan Serly One Bite Big Bite Hadirkan Diskon Rame Rame 50% Hingga Rp200 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184527//hukum-IOyu_large.jpg
Soal KUHAP Baru, Pakar Hukum: Menjawab Kebutuhan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184483//bri_fasilitasi_sindikasi_pembiayaan_bagi_pt_ssms-NDi6_large.jpeg
Dukung Industri Sawit Nasional, BRI Fasilitasi Sindikasi Pembiayaan Rp5,2 Triliun bagi PT SSMS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184554//pgn_group_boyong_21_penghargaan_keselamatan_migas_2025-LUcS_large.jpeg
PGN Group Boyong 21 Penghargaan Keselamatan Migas 2025, Wujud Nyata Penerapan K3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement