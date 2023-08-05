Parlemen Dorong Pemerintah Ambil Langkah 'Out of The Box' Jaga Stabilitas Kawasan ASEAN

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga selaku Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, berharap Sidang Umum AIPA ke 44 yang akan dilaksanakan di Jakarta dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar seperti yang diinginkan, serta mampu menghasilkan konsep-konsep kebijakan yang bermanfaat dan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga kawasan ASEAN.

"Hari ini kita melakukan rapat pertemuan secara khusus, yakni rapat persiapan dengan seluruh Pimpinan dan Anggota BKSAP sekaligus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kita melihat bahwa ini adalah momentum Indonesia untuk menunjukkan diri selaku Ketua. Kita harus memastikan bahwa pelaksanaan Sidang Umum AIPA ini adalah yang terbaik," ujar Putu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, selama ini Indonesia selalu menyuguhkan hal yang terbaik dalam setiap perhelatan, dan menjadi tuan rumah berbagai even-even internasional. Terbaik dari penyelenggaraan maupun terbaik dari isi dari pada substansi.

"Ada isu-isu penting yang di highlight oleh Kementerian Luar Negeri dan tentu kita berharap bahwa isu-isu yang dibahas baik dari sisi ASEAN maupun dari para observer adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia diharapkan bisa menjadi big brother di kawasan ASEAN.