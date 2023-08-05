Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Mbah Maimoen: NU Harus Nasionalis, Indonesia Harus NU

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |05:08 WIB
Pesan Mbah Maimoen: NU Harus Nasionalis, Indonesia Harus NU
Mbah Maimoen Zubair. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Ulama kharismatik, KH Maimoen Zubair wafat 4 tahun lalu, tepatnya pada 7 Agustus 2019. Mendekati peringatan wafatnya sang ulama, menarik untuk mengingat kembali pesan-pesan teladan dari Mbah Maimoen.

Politisi NU Nusron Wahid sempat bertemu Mbah Maimoen di Jakarta pada suatu malam menjelang keberangkatan haji terakhir Mbah Maimoen. Nusron mengatakan, dia mendapatkan 7 pesan dari Mbah Maimoen.

"Mbah Maimun memberikan 7 pesan berisi 2 pesan yang sifatnya pribadi, 2 pesan untuk Bapak Jokowi, 2 pesan saya sampaikan malam ini, dan 1 pesan nanti pada saat yang tepat," ungkap Nusron tak lama usai wafatnya Mbah Maimoen, dikutip dari NU Online.

 BACA JUGA:

Pertama, Mbah Maimoen sambil meneteskan air mata meminta aktivis NU dari berbagai tingkatan untuk tidak mau dan tidak boleh diadu domba dengan Ahlul Bait dan tidak boleh diadu domba juga dengan sesama NU.

"Aktivis NU tidak boleh terpancing dan bermusuhan dengan Ahlul Bait. Beliau sudah berpesan, kalau kamu ingin berpegang sama orang NU yang habib dan habib yang NU, peganglah Habib Luthfi, karena ia ulama habib yang Jawa serta orang Jawa yang paham habib," ucap Nusron.

Pesan kedua, Mbah Moen bercerita tentang KH Wahab Hasbullah, NU harus nasionalis dan Indonesia harus NU. Dalam hal ini, Nusron memahami, bahwa cara keberagamaan Indonesia sebagaimana tata caranya Nahdlatul Ulama.

 BACA JUGA:

"Sambil mengutip sebuah ayat yang sering beliau sampaikan, lalu mengutip tafsir dari Syekh Ramadhan Al-Buthi bahwa kebangkitan peradaban Islam akan muncul dan datang dari Indonesia," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
