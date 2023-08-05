Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kiai, Rokok, dan Tiang Listrik

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |05:17 WIB
Humor Gus Dur: Kiai, Rokok, dan Tiang Listrik
KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur (foto: illustrasi Okezone)
PRESIDEN ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Berdasarkan lansiran dari nu.or.id, Sabtu (5/8/2023). Pada suatu hari Gus Dur satu mobil dengan kiai-kiai. Ada lima hingga enam orang kiai. Mobil ber-AC. Tidak ada yang merokok, kecuali satu kiai. Kiai ini, sebut saja Kiai Ahmad. Dia akhirnya merokok.

Agar tidak mengganggu yang lain, Kiai Ahmad membuka jendel kaca. Di situlah tangan kiri Kiai Ahmad nyelonong keluar, megang rokok. Tapi seorang kiai tetap keberatan Kiai Ahmad Merokok.

“Kiai, tahan dululah. Sejam lagi sampai kita. Di sana kita merokok.”

Kiai Ahmad yang ditegur diam saja.

“Kiai, mending matikan saja rokoknya. Dan tutup jendelanya. Bahaya juga kalau ada tiang listrik, tangan sampean patah nanti,” seorang kiai yang keberatan menakut-nakuti Kiai Ahmad. Tapi Kiai Ahmad cuwek.

Halaman:
1 2
      
