INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kesaksian Korban Selamat Bom Atom Hiroshima, Banyak Jasad yang Gosong Menghitam

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |07:01 WIB
Kesaksian Korban Selamat Bom Atom Hiroshima, Banyak Jasad yang Gosong Menghitam
Dokumen bom atom Hiroshima (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTABom atom atau bom nuklir yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II, pada 6 dan 9 Agustus 1945, diketahui memakan banyak korban jiwa.

Salah satunya adalah Chiyoko Kuwabara, pria Jepang yang menjadi salah satu korban selamat.

Kala itu, Kuwabara baru berusia 13 tahun saat pengomban terjadi. Kendati demikian, dia tidak bisa melupakan peristiwa mengerikan yang dia alami puluhan tahun silam itu. Salah satunya yakni ketika dia melihat langsung jasad tubuh adiknya yang gosong menghitam akibat pemboman itu.

Menurutnya, saat itu banyak ibu yang selamat tidak bisa mengenali jasad anak-anak mereka yang hangus. Sedangkan orang-orang yang masih hidup menjerit kesakitan.

Lebih dari 80 ribu warga sipil tewas dalam sekejap saat bom atom dijatuhkan Angkatan Udara AS di Hiroshima dengan perangkat yang dinamakan “Little Boy”. Jumlah korban yang nyaris sama terjadi di Nagasaki oleh serangan yang dinamakan “Fat Man”.

Parahnya, dalam hitungan bulan dan tahun setelah pemboman dahsyat itu ribuan orang meninggal akibat radiasi nuklir.

Pada Agustus 2014, Kota Hiroshima dan Nagasaki merilis daftar nama-nama lebih dari 450 ribu orang yang meninggal dalam tragedi itu. Rinciannya, 292.325 orang di Hiroshima dan di Nagasaki 165.409 orang.

Halaman:
1 2
      
