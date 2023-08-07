Pewakilan 40 Negara, Termasuk Indonesia, Hadiri Pertemuan Penasihat Keamanan Nasional di Jeddah

JEDDAH – Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan Penasihat Keamanan Nasional yang digelar di kota pelabuhan Jeddah pada Sabtu, (5/8/2023). Pertemuan itu dihadiri para penasihat keamanan nasional dan perwakilan lebih dari 40 negara dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertemuan yang muncul dari prakarsa Perdana Menteri Mohammed bin Salman itu dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Dr. Mosaad bin Mohammad Al-Aiban. Para peserta membahas isu-isu keamanan terutama cara untuk menyelesaikan konflik yang saat ini berkecamuk antara Rusia dan Ukraina.

Beberapa negara yang turut hadir termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, Jerman, India, Indonesia, Brasil, Kuwait, Bahrain, dan tentu saja Ukraina. Namun, Rusia, yang saat ini terlibat perang di Ukraina tidak diundang untuk hadir.

Para peserta mengucapkan terima kasih dan penghargaan mereka kepada pimpinan Kerajaan Arab Saudi yang telah menyerukan dan menjadi tuan rumah pertemuan ini. Mereka sepakat akan pentingnya melanjutkan konsultasi internasional dan bertukar pendapat untuk membangun landasan bersama yang akan membuka jalan bagi perdamaian dan menekankan pentingnya memanfaatkan pandangan dan saran positif yang diberikan selama pertemuan ini.

(Rahman Asmardika)