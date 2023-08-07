Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Wanita Tangguh yang Menjabat sebagai Pemimpin Militer Dunia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:01 WIB
3 Wanita Tangguh yang Menjabat sebagai Pemimpin Militer Dunia
Pemimpin Militer Wanita (Foto: Wonderlist)
A
A
A

JAKARTA- Ada 3 wanita tangguh yang menjabat sebagai pemimpin militer dunia menarik diulas. Pasalnya biasanya pria yang selalu mendapatkan jabatan tinggi dalam militer di beberapa negara.

Tapi ada beberapa negara memilih wanita dalam menjabat militer. Hal ini dikarenakan kemampuannya yang diakui serta dipercayai dalam menjalankan aksi militer.

Berikut 3 wanita tangguh yang menjabat sebagai pemimpin milter dunia dilansir dari berbagai sumber:

1. Nikki Thomas

Tampuk kepemimpinan militer biasanya dipegang tentara laki-laki. Tetapi, Nikki Thomas (26) mematahkan dominasi tersebut. Dia merupakan perempuan pertama yang menjadi Komandan Skuadron Pengebom pada Angkatan Udara (AU) Inggris.

Thomas akan memimpin pasukan berkekuatan setidaknya 250 staf terlatih, termasuk 30 pilot dan operator sistem terbang bersenjata. Skuadron yang dipimpinnya, Tornado, akan bertolak ke Irak pada musim panas 2015 untuk mendukung Operasi Shader dalam perjuangan melawan ISIS.

Halaman:
1 2
      
