4 Fakta Puluhan Prajurit TNI Datangi Polrestabes Medan

JAKARTA - Puluhan prajurit TNI menggeruduk Mapolrestabes Medan. Kedatangan mereka untuk permohonan penangguhan penahanan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan.

Pihak Mabes TNI telah merespons hal ini. Berikut fakta-fakta puluhan prajurit TNI mendatangi Mapolrestabes Medan, sebagaimana dirangkum pada Senin (7/8/2023) :

1. Masih Didalami

Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan, saat ini kasus tersebut masih didalami Kodam I/Bukti Barisan (Kodam I/BB). Dia menyebut permasalahan yang ada akan diselesaikan Kodam I/BB.

"Masih didalami Kodam I BB. Masalah kewilayahan, agar selesaikan sesuai ranahnya," kata Julius saat dihubungi, Minggu (6/8/2023).

2. Permohonan Penangguhan Penahanan

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, mengatakan kedatangan penasihat hukum kodam I/BB dan beberapa anggotanya ke Polrestabes Medan untuk berkoordinasi terkait status penahanan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan.

"Iya betul, beliau hadir ke Kantor Kasat Reskrim pada Sabtu (5/8/2023) kemarin untuk berkoordinasi terkait permohonan penangguhan penahanan dalam kapasitas Mayor Hasibuan sebagai keluarga ARH salah seorang tersangka," kata Hadi, Minggu (6/8/2023).