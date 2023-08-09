Perbedaan Kontes Miss Universe dan Miss World, Mana yang Lebih Populer?

JAKARTA - Miss Universe dan Miss World adalah dua kontes kecantikan yang paling terkenal di dunia. Kedua kontes ini menampilkan puluhan kontestan dari berbagai negara di dunia yang bersaing untuk memperoleh mahkota sebagai pemenang.

Sepintas terlihat sama, kedua kontes kecantikan ini memiliki sejarah yang berbeda:

Miss Universe adalah kontes yang didirikan pada 1952 di Amerika Serikat (AS). Kontes kecantikan ini menjadi populer karena jangkauannya melalui siaran televisi dan minat penonton.

Kepemilikan kompetisi telah melewati beberapa pemilik termasuk brand Trump, milik mantan Presiden AS Donald Trump.

BACA JUGA: Usaha Miss World Karolina Bielawska Lawan Krisis Tunawisma lewat Beauty with A Purpose

Seperti yang diwartakan Infobae, konsep kontes kecantikan ini adalah inklusif, merayakan kehadiran wanita di semua budaya dan lingkungan. Kompetisi ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, mengarahkan mereka menuju kesuksesan, serta menantang mereka untuk mewujudkan impian mereka melalui pengalaman yang memperkaya.