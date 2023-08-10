Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Toto Nurwanto, Pemburu Teroris Poso yang Naik Pangkat Jadi Mayjen

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:02 WIB
Mengenal Toto Nurwanto, Pemburu Teroris Poso yang Naik Pangkat Jadi Mayjen
Mayjen Toto Nurwanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Toto Nurwanto, Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Wadanpussenif), naik pangkat menjadi Mayor Jenderal (Mayjen) atau Jenderal Bintang 2.

Mayjen TNI Toto Nurwanto bersama 13 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) melaksanakan Laporan Korps Kenaikan Pangkat di Guest House, Markas Besar Angkatan Darat, Cilangkap, Jakarta, pada Jumat 4 Agustus 2023.

Mengenal Mayjen TNI Toto Nurwanto, pria kelahiran 8 Juni 1966, Cirebon, Jawa Barat ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1988-B berasal dari kecabangan Infanteri.

Dia adalah salah satu dari 96 Pati TNI yang masuk daftar mutasi berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Dia dimutasi dari Direktur Pendidikan (Dirdik) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklatad) menjadi Wadanpussenif. Karienya diawali dengan menjabat Komandan Kodim 0903/Tanjungselor.

Kemudian, dia dipercaya menjabat Waasrena Kasdam VI/Tanjungpura pada 2009. Selanjutnya, Toto Nurwanto menjabat Komandan Korem 022/Pantai Timur pada 2015-2016.

Halaman:
1 2
      
