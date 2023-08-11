Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hiroshima dan Nagasaki di Bom Atom, Soekarno-Hatta Diminta ke Dalat oleh Jepang

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |06:00 WIB
Hiroshima dan Nagasaki di Bom Atom, Soekarno-Hatta Diminta ke Dalat oleh Jepang
Soekarno Hatta dipanggil Jepang ke Dalat jelang kemerdekaan RI
JELANG Detik-detik Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, banyak hal-hal terjadi. Salah satunya adanya permintaan Jepang kepada tiga tokoh senior Indonesia yakni seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan KRT Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Panglima seluruh Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi.

Kekalahan Jepang dari sekutu karena dijatuhkannya bom atom di dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki membuka jalan Kemerdekaan Indonesia.

Dikutip dari beragam sumber, ketiga orang tersebut oleh Jepang dianggap sebagai tokoh yang cukup berpengaruh bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, mereka juga yang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Ketiganya pun berangkat ke Dalat, Vietnam pada pada 8 Agustus 1945.

Mereka meninggalkan Jakarta pada pukul lima pagi melalui Bandara Kemayoran untuk memulai sebuah penerbangan yang harus dirahasiakan karena bisa saja pesawat yang mengangkut ketiga tokoh itu disergap dan ditembak jatuh oleh pesawat-pesawat sekutu.

Dan benar saja, pada 9 Agustus 1945 Amerika Serikat kembali melakukan penyerangan ke Kota Nagasaki, Jepang. ‎ Penyerangan dilakukan dengan menjatuhkan bom atom dari pesawat pengebom milik Amerika B-29 ke pelabuhan terbesar di Jepang itu.

