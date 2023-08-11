Kisah di Luar Nalar Bung Karno yang Jadi "Dukun" di Bengkulu

TIDAK Hanya dikenal sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Ir Soekarno juga ternyata sempat dianggap seperti "dukun" karena kemampuannya.

Seperti saat kisah dirinya dibuang pemerintah Hindia Belanda ke Bengkulu. Satu kisah ia sempat diaanggap sebagai "dukun" karena menjadi rujukan meminta nasihat dan pengobatan warga sekitar.

Bung Karno menjelma menjadi sosok yang didudukkan pada status “orang cerdik-pandai”. Bahkan, sejumlah warga memperlakukannya laksana “dukun”.

"Ia tidak hanya dimintai nasihat spiritual, tetapi dimintai juga mengobati sejumlah warga yang terserang penyakit," kisah Roso Daras, penulis buku Bung Karno, Serpihan Sejarah yang Tercecer saat diwawancara.

Bung Karno kedatangan seorang gadis sambil menangis meraung-raung meminta tolong Bung Karno, dengan keluhan: Sudah tujuh bulan tidak bisa menstruasi!

“Apa yang dapat saya lakukan? Saya bukan dokter,” kelit Bung Karno.

“Bapak menolong semua orang. Bapak adalah juru selamat kami. Saya percaya kepada bapak, dan saya merasa sangat sakit. Tolonglah… tolonglah saya… tolooong….”