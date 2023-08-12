Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menara Eiffel Dievakuasi karena Ancaman Bom

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:45 WIB
Menara Eiffel Dievakuasi karena Ancaman Bom
Foto: Reuters.
A
A
A

PARIS - Peringatan bom memicu evakuasi dari tiga lantai Menara Eiffel yang ikonik pada Sabtu, (12/8/2023) menurut BFMTV. Media Prancis itu melaporkan bahwa tim penjinak ranjau saat ini berada di lokasi untuk melakukan survei menyusul ancaman tersebut.

Menara tetap ditutup untuk sementara waktu, menurut BFMTV, sebagaimana dilansir CNN.

Hampir tujuh juta orang mengunjungi objek wisata Paris setiap tahunnya.

Monumen tersebut memiliki kantor polisi di kaki pilar selatan, bangunannya berada di bawah pengawasan video, dan pengunjung harus menjalani pemeriksaan keamanan sebelum masuk.

Evakuasi Menara Eiffel jarang terjadi, tetapi diketahui pernah dilakukan. Pada 2019 monumen itu dikosongkan dan ditutup setelah seorang pria terlihat memanjat salah satu sisinya.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178614/museum_louvre_paris_prancis-b1iM_large.jpg
Museum Louvre Paris Kembali Dibuka Usai Pencurian Perhiasan Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178159/tornadi_di_utara_paris_prancis-7cBi_large.jpg
Tornado Hantam Wilayah Utara Paris, 1 Tewas dan 10 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354/gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025/perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement