Menara Eiffel Dievakuasi karena Ancaman Bom

PARIS - Peringatan bom memicu evakuasi dari tiga lantai Menara Eiffel yang ikonik pada Sabtu, (12/8/2023) menurut BFMTV. Media Prancis itu melaporkan bahwa tim penjinak ranjau saat ini berada di lokasi untuk melakukan survei menyusul ancaman tersebut.

Menara tetap ditutup untuk sementara waktu, menurut BFMTV, sebagaimana dilansir CNN.

Hampir tujuh juta orang mengunjungi objek wisata Paris setiap tahunnya.

Monumen tersebut memiliki kantor polisi di kaki pilar selatan, bangunannya berada di bawah pengawasan video, dan pengunjung harus menjalani pemeriksaan keamanan sebelum masuk.

Evakuasi Menara Eiffel jarang terjadi, tetapi diketahui pernah dilakukan. Pada 2019 monumen itu dikosongkan dan ditutup setelah seorang pria terlihat memanjat salah satu sisinya.

(Rahman Asmardika)