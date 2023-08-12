Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

SIG Bantu Kelola Sampah Kota dengan Manfaatkan 76 Ribu Ton RDF Sebagai Bahan Bakar Alternatif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:54 WIB
SIG Bantu Kelola Sampah Kota dengan Manfaatkan 76 Ribu Ton RDF Sebagai Bahan Bakar Alternatif
SIG bantu kelola sampah kota dengan manfaatkan 76 ribu ton RDF sebagai bahan bakar alternatif. (Foto: dok SIG)
A
A
A

JAKARTA – Volume sampah yang terus meningkat masih menjadi tantangan bagi pemerintah di tengah fasilitas pengolahan sampah yang terbatas sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan masalah lingkungan di perkotaan.

Pada 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada 12,362 juta ton sampah yang tidak terkelola, sehingga perlu peran aktif seluruh kalangan untuk membantu mengatasi persoalan ini.

Sebagai perusahaan yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) turut berpartisipasi dalam mengatasi persoalan sampah kota dengan prinsip ekonomi sirkular melalui konversi sampah menjadi refuse-derived fuel (RDF).

Solusi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah, tetapi juga membantu Perusahaan mendapatkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Pemanfaatan RDF merupakan salah satu inisiatif strategis Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Sustainability Road Map SIG dan mendukung Perusahaan mencapai target penurunan emisi karbondioksida (CO2).

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif telah diterapkan oleh anak usaha SIG, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) di Pabrik Narogong dan Pabrik Cilacap.

