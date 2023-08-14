Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Ibu dan Anak Ditangkap Usai Produksi Uang Palsu, Cetak dengan Alat Seadanya

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:07 WIB
4 Fakta Ibu dan Anak Ditangkap Usai Produksi Uang Palsu, Cetak dengan Alat Seadanya
A
A
A

GARUT - Seorang ibu dan anak di Kabupaten Garut ditangkap polisi karena memproduksi uang palsu.

Berikut Fakta yang berhasil diungkap:

1. Penangkapan Tersangka Pengembangan Kasus Sebelumnya

Pengungkapan keduanya merupakan pengembangan dari kasus peredaran uang palsu yang dilakukan seorang warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) berinisial RE (28), di wilayah Kecamatan Leles, Rabu (9/8/2023) lalu.

Dari penyelidikan yang dilakukan, Unit Reskrim Polsek Leles berhasil membongkar praktek keduanya dalam memproduksi uang palsu. Berbekal perangkat komputer hingga printer, ibu dan anak ini nekat memproduksi rupiah versi terbaru palsu pecahan mulai Rp10 ribu sampai Rp100 ribu.

"Telah diamankan dua orang pelaku yang diduga produsen, membuat dan mengedarkan uang palsu. Mereka berinisial R dan U, ibu dan anak, yang ditangkap usai petugas kami mengintrogasi pengedar pertama, inisial RE, beberapa waktu lalu," kata Kapolsek Leles, AKP Agus Kustanto, Sabtu (12/8/2023).

2. Ratusan Lembar Uang Palsu Disita

Dari kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti alat-alat untuk membuat uang palsu. Petugas juga mengamankan ratusan lembar uang palsu dengan nominal pecahan berbeda.

"Barang bukti uang pecahan Rp100 ribu sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp20 ribu sebanyak 88 lembar, uang pecahan Rp10 ribu sebanyak 20 lembar. Lalu ada juga 116 lembar uang setengah jadi pecahan Rp100 ribu, kemudian 53 lembar uang setengah jadi pecahan Rp50 ribu, 12 lembar uang setengah jadi pecahan Rp20 ribu. Kemudian ada juga uang Rp100 ribu yang belum terpotong jika dijumlahkan nominalnya Rp1,8 juta," sebutnya.

Garut uang palsu
Garut uang palsu
