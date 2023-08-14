4 Fakta Dentuman Misterius di Sumenep, Lima KK Diungsikan

SUMENEP - Dentuman Misterius di Desa Mungkek Kecamatan Lenteng Sumenep, Madura, bikin geger warga setempat.

Berikut Fakta yang Berhasil dihimpun

1. Lima KK Diungsikan

Sementara lima Kepala Keluarga (KK) diungsikan demi keselamatan takut terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.

"Langkah ini kami lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi penghuni rumah tersebut memang merasa khawatir," kata Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti Minggu (13/8/2023).

2. Korban Dengar Suara Dentuman dari dalam Tanah

Sebelumnya pada Sabtu pagi sekitar pukul 09.30 WIB lima kepala keluarga (KK), yakni Jakfar, Jazuli, Badrun, Ramli, dan Naim warga Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Jawa Timur melaporkan terdengar suara dentuman dari dalam bumi yang ditempati rumah mereka.

3. Dentuman Terdengar 45 Menit

Suara yang menggetarkan itu terdengar selama sekitar 45 menit. Terkadang seperti suara orang yang sedang menggali sumur dan memecah batu. Padahal tidak ada kegiatan penambangan di sekitar lokasi kejadian.