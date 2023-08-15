Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Sjahrir Sempat Bertengkar dengan Bung Karno Jelang Proklamasi Kemerdekaan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |05:00 WIB
Kisah Sjahrir Sempat Bertengkar dengan Bung Karno Jelang Proklamasi Kemerdekaan
Sutan Sjahrir (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu menyusul dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita menyerahnya Jepang ini sampai kepada para tokoh pejuang, yang mendorong diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia.

Salah satunya tokoh yang pejuang yang ingin segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tersebut adalah Sutan Sjahrir. Tokoh kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat itu kerap memantau siaran radio dan telah mendengar berita kekalahan Jepang, dan dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945.

Menurut sejarawan Cirebon, Jawa Barat, Mustaqim Asteja, pada 14 Agustus 1945 Sjahrir menemui Soekarno dan mendesak agar Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu juga. Namun, permintaan Sjahrir itu ditolak Bung Karno.

"Sjahrir segera menemui Bung Karno meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akan tetapi Soekarno malah menolak permintaan dari Sjahrir. Penolakan dari Soekarno membuat Sjahrir kecewa," jelas Mustaqim saat berbincang dengan Okezone.

Mustaqim mengatakan bahwa Sjahrir memiliki pandangannya sendiri terkait janji Jepang yang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Dia menilai bahwa jika Indonesia menyatakan kemerdekaan melalui PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang merupakan lembaga bentukkan Jepang, maka Sekutu akan menilai bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian Jepang.

Sjahrir ingin agar Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia.

"PPKI sebagai badan bentukan Jepang yang bertugas menyiapkan kemerdekaan, tidak menunjukkan aktivitasnya akan berhenti bekerja. Sikap Soekarno dan Mohammad Hatta tersebut mengecewakan para pemuda yang sepakat dengan gagasan Sjahrir," tuturnya.

