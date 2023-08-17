JAKARTA- Ada 3 tokoh yang pertama kali mengibarkan bendera Merah Putih di hari Kemerdekaan Indonesia menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan moment penting yang tidak terlupakan bagi masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan.
Berikut 3 tokoh yang mengibarkan Bendera Merah Putih pertama kali saat proklamasi 1945 yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:
1. Abdul Latief Hendraningrat
Latief Hendraningrat saat itu merupakan seorang cudanco (komandan kompi) pada Jakarta-syoo Dai Ichi Daidan pimpinan Kasman Singodimejo. Kisahnya bermula pada 17 Agustus 1945 pagi, ia mengatakan kepada sidokan (tentara Jepang yang mengawasi Daidan) bakal latihan di kota bersama rekan-rekannya.
Namun sebenarnya di Ibu Kota saat hari proklamasi, Latief berada di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur 56 untuk melakukan penjagaan. "Pikiran saya waktu itu memang tegang. Mata terus tertuju ke jalan besar melihat kemungkinan gangguan," ujar Latief, sebagaimana dikutip dari buku 'Seputar Proklamasi Kemerdekaan' yang disunting oleh Hendri F Isnaeni, Sabtu (26/8/2017).
Upacara proklamasi kemerdekaan pun dilakukan, dan Ir Soekarno menjadi pemimpinnya yang membacakan teks kemerdekaan. Saat itu Latief Hendraningrat berada di sebelah kanan Bung Karno. Proklamasi diucapkan, kemudian Indonesia merdeka.