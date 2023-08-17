Situasi Jakarta Mencekam Usai Proklamasi Dibacakan, Baru Reda Setelah Soekarno Berpidato

JAKARTA - Pada 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dibacakan oleh Soekarno yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Hatta dan sejumlah pemuda turut hadir menyaksikan proses pembacaan proklamasi.

Perasaan haru dan bahagia terpancar saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Meski tanpa diiringi musik, namun hampir semua pihak yang hadir ikut mengucurkan air mata bahagia karena terbawa suasana.

Dikutip dalam buku “Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik” karya Adhe Riyanto, setelah pembacaan proklamasi, alih alih situasi menjadi tenang, suasana Jakarta malah mencekam.

Hal itu disebabkan oleh adanya bentrokan di antara laskar rakyat dan pemuda melawan pasukan Jepang. Soekarno pun berusaha mencari cara supaya situasi Jakarta tidak menjadi semakin gawat.

Menurut pemuda, meski berita kemerdekaan sudah menyebar, namun rakyat belum melihat adanya perubahan. Akhirnya, pada 19 September 1945, Soekarno berpidato di Lapangan Ikada, Jakarta. Acara ini dihadiri ribuan rakyat yang memekikkan teriakan, “Merdeka! Merdeka!”.

Sementara itu, di tengah hiruk pikuk euforia kemerdekaan, Soekarno resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebab, Soekarno merupakan tokoh penting dalam persiapan kemerdekaan dan memiliki karakter pemimpin yang kuat.