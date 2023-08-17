Launching Melon Mas, Mbak Ita Dorong Kaum Milineal Ikut Tangani Stunting

Semarang- Menggandeng kaum milenial untuk turut serta dalam menangani persoalan stunting, Kamis (17/8) tepat pada peringatan HUT ke-78 RI di halaman Balaikota, Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu melaunching inovasi “Melon Mas” yang merupakan singkatan dari Milenial Gotong Royong Atasi Stunting di Kota Semarang.

Menurutnya, program inovasi ini merupakan wujud bagaimana implementasi dari milenial untuk milenial dan oleh milenial.

“Karena kita tahu banyak hal yang harus kita antisipasi, harus kita cegah untuk mengatasi stunting. Salah satunya untuk remaja putri harus rutin minum zat besi apabila mengidap anemia,” kata Mbak Ita, sapaan akrab wali kota.

Tak hanya itu, Mbak Ita juga mengatakan jika hari ini sekaligus merupakan hari diluncurkan tayangan film pendek yang berjudul cinta dan memahami. Isinya tentang bagaimana pencegahan di dalam perkawinan anak.

"Ini yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap anak-anak atau milenial,” tuturnya.