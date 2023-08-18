Terbangkan Drone Tanpa Izin saat Upacara Penurunan Bendera, Seorang Pemuda Diamankan Polisi

Terbangkan drone tanpa izin saat upacara penurunan bendera di OKU, pemuda ditangkap (iNews)

BATURAJA - Seorang pemuda di Ogan Komering Ulu (OKU) diamankan polisi dan TNI setelah aksi ilegalnya menerbangkan drone secara acak saat momen sakral penuruan bendera merah putih di Taman Kota Baturaja, Kamis (17/8/2023) sore.

Aksi iseng seorang pemilik drone ini seperti sengaja memainkan dronenya di udara tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih di Taman Kota Baturaja.

Menyikapi adanya gangguan terhadap upacara penurunan bendera itu, petugas keamanan dari anggota Polri dan TNI langsung mencari keberadaan siapa pelaku yang mengendalikan drone tersebut. Akhirnya petugas berhasil menemukan dan mengamankan pelaku yang mengendalikan drone tersebut.

Ternyata masyarakat yang ikut menyaksikan kegiatan Upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka HUT Ke-78 RI.

Kapolres OKU AKBP Arif Harsono melalui Kasat Intelkam Polres OKU AKP Hendri Antonius saat dikonfirmasi membenarkan adanya insiden gangguan pada saat upacara penurunan bendera merah putih itu.

Menurut Hendri, diketahui pemilik drone itu bernama Rico Nopratama (32).

"Sudah kita amankan dan kita mintai keterangan. Dari keterangan pelaku, pelaku bermaksud menerbangkan drone miliknya hanya untuk mengambil momen video kegiatan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HIT RI Ke - 78 Tahun 2023, untuk dishare di media sosial," ucap AKP Hendri.

BACA JUGA: Momen Jokowi Tertawa Lihat Totalitas Pemenang Pakaian Adat di Upacara Penurunan Bendera

Kasat Intel menyebutkan, pihaknya mengamankan pelaku tersebut atas perintah Kapolres OKU lantaran telah mengganggu jalannya upacara.