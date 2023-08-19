Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Meriahkan HUT Kemerdekaan ke-78 RI, Pegadaian Gelar Panjat Pinang EMAS di Aliran Kalimalang

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:16 WIB
Meriahkan HUT Kemerdekaan ke-78 RI, Pegadaian Gelar Panjat Pinang EMAS di Aliran Kalimalang
Foto:dok Pegadaian
A
A
A

Jakarta- Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke 78, PT Pegadaian hadir di tengah masyarakat, untuk ikut memeriahkan tradisi lomba panjat pinang di aliran kalimalang, Jakarta Timur dengan tema Semarak Kalimalang Panjat Pinang Emas yang digelar pada Sabtu (19/08/2023).

Lomba Panjat Pinang Kalimalang sudah menjadi budaya yang dilakukan secara turun temurun sejak tahun 80-an, bahkan dicanangkan sebagai destinasi wisata lomba 17 an yang unik oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur di Tahun 2019.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, hadirnya Pegadaian membuat lomba panjat pinang tahun ini semakin spesial dengan memperebutkan hadiah emas. Tidak tanggung-tanggung, Pegadaian menyiapkan total hadiah Logam Mulia seberat 12 gr dan saldo Tabungan Emas sebesar Rp 3 juta. Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan bazar dari Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) produksi warga RW 04 Cipinang Melayu yang menjual berbagai produk.

“Kolaborasi Pegadaian dengan masyarakat, khususnya warga RW 04, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ini diharapkan bisa menciptakan keseruan, melestarikan budaya yang sudah turun-temurun sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Emas untuk masa depan,” ujar Elvi Rofiqotul Hidayah Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian.

Elvi juga mengatakan, acara ini bisa menjadi ajang unjuk gigi para UMKM, untuk memasarkan produknya dan membuka pintu bagi para pelaku usaha untuk berkenalan dengan banyak pihak. Kegiatan termasuk salah satu bentuk komitmen Pegadaian untuk mendukung UMKM terus tumbuh dan berkembang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/1/3187618//menteri_imipas_agus_andrianto-tUmI_large.jpg
Komitmen Ciptakan Perubahan, Menteri Imipas Terima Penghargaan Transformational Leader
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187614//gubernur_sumut_bobby_nasution_rapat_darurat_di_tapteng-Zack_large.jpg
Bobby Nasution Rapat Darurat dengan Menteri ESDM, Targetkan Listrik Tapteng Segera Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/391/3187469//soundrenaline_bandung-CU6p_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Bandung Satukan Musik, Kota, dan Ribuan Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187372//ilustrasi_memilih_kulkas-hDAQ_large.jpeg
Murah, Ringkas, Berkualitas! Ini Kriteria Kulkas yang Cocok untuk Anak Kost
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement