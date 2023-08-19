Meriahkan HUT Kemerdekaan ke-78 RI, Pegadaian Gelar Panjat Pinang EMAS di Aliran Kalimalang

Jakarta- Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke 78, PT Pegadaian hadir di tengah masyarakat, untuk ikut memeriahkan tradisi lomba panjat pinang di aliran kalimalang, Jakarta Timur dengan tema Semarak Kalimalang Panjat Pinang Emas yang digelar pada Sabtu (19/08/2023).

Lomba Panjat Pinang Kalimalang sudah menjadi budaya yang dilakukan secara turun temurun sejak tahun 80-an, bahkan dicanangkan sebagai destinasi wisata lomba 17 an yang unik oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur di Tahun 2019.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, hadirnya Pegadaian membuat lomba panjat pinang tahun ini semakin spesial dengan memperebutkan hadiah emas. Tidak tanggung-tanggung, Pegadaian menyiapkan total hadiah Logam Mulia seberat 12 gr dan saldo Tabungan Emas sebesar Rp 3 juta. Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan bazar dari Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) produksi warga RW 04 Cipinang Melayu yang menjual berbagai produk.

“Kolaborasi Pegadaian dengan masyarakat, khususnya warga RW 04, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ini diharapkan bisa menciptakan keseruan, melestarikan budaya yang sudah turun-temurun sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Emas untuk masa depan,” ujar Elvi Rofiqotul Hidayah Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian.

Elvi juga mengatakan, acara ini bisa menjadi ajang unjuk gigi para UMKM, untuk memasarkan produknya dan membuka pintu bagi para pelaku usaha untuk berkenalan dengan banyak pihak. Kegiatan termasuk salah satu bentuk komitmen Pegadaian untuk mendukung UMKM terus tumbuh dan berkembang.