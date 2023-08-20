Warga Merangin Meninggal Dunia saat Ikut Lomba Tarik Tambang HUT Kemerdekaan RI

MERANGIN - Diduga kelelahan salah satu warga Desa Meranti kecamatan Renah Pamenang kabupaten Merangin, Jambi yakni Sularto (40) meninggal dunia usai ikut lomba tarik tambang saat acara memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI Sabtu (19/8/2023) sekitar pukul 16.00 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun, saat itu korban yang diduga masih sakit ikut acara lomba tarik tambang yang ada di lapangan volli dusun Rantau Mas desa Meranti.

Saat pertandingan lomba tarik tambang berlangsung, tiba-tiba korban terjatuh dan sempat dibantu rekan-rekannya. Bahkan korban dibantu warga dan panitia dilarikan ke puskesmas kecamatan Renah Pamenang, namun jiwanya sudah tidak tertolong lagi.

Wakapolsek Pamenang Ipda Rusdianto saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian ini.

"Ya, korban diduga terkena serangan jantung. Dan saat itu menurut informasi korban juga sudah sakit namun korban ingin ikut memeriahkan acara lomba HUT RI," jelas Rusdianto Sabtu (19/8/2023).

Lebih lanjut Wakapolsek mengatakan jika saat ini korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan.

"Anggota kita saat itu berada di lokasi bahkan mendampingi korban ke puskesmas, namun hingga di puskesmas sudah dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)