Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ditangkap Densus 88, Pembuat Senpi Ilegal Baru Tinggal 2 Hari di Cipacing

Beben Hva , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |18:44 WIB
Ditangkap Densus 88, Pembuat Senpi Ilegal Baru Tinggal 2 Hari di Cipacing
Ilustrasi Densus 88 (Foto: Ist)
A
A
A

SUMEDANG - Seorang warga inisial TRR ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polda dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu 19 Agustus 2023 dini hari. TRR ditangkap diduga berperan sebagai perakit senjata api ilegal.

Menurut Cucu Suryaman, warga yang juga Ketua Koperasi Senapan Angin Cipacing, TRR ditangkap sekitar pukul 2.00 WIB Sabtu dini hari. Sejumlah barang di dalam rumah pun dibawa oleh petugas kepolisian, di antaranya bahan baku pembuat senapan dan mesin pembubut.

Terduga pelaku yang ditangkap diketahui bukan warga asli Cipacing. TRR tinggal di rumah tersebut baru dua hari.

Cucu mengatakan, bahwa TRR tidak tergabung dalam Koperasi Paguyuban Pengrajin Senapan Angin. Sedangkan dari catatan pihak kepolisian, TRR merupakan resivis penjual senjata api rakitan yang sebelumnya pernah ditangkap Tim Resmob Polda Metro Jaya.

Sementara itu, kata Cucu, dari tangan pelaku Tim Densus 88 mengamankan sejumlah barang bukti senjata api rakitan.

Desa Cipacing sendiri merupakan sentra pengrajin senapan angin dan dipantau langsung oleh Mabes Polri. Sejumlah Kopedasi tersebut di antaranya, Koperasi Cipacing Mandiri, Koperasi Binakarya dan Koperasi Galumpit Jaya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement