Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Prabu Siliwangi Bertarung dengan Siluman Macan Putih hingga Menjadi Pengawal Setianya

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |05:11 WIB
Kisah Prabu Siliwangi Bertarung dengan Siluman Macan Putih hingga Menjadi Pengawal Setianya
Prabu Siliwangi miliki sosok macan putih yang jadi pengawal setianya/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Raja Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi terkenal sakti. Ia disebut-sebut memiliki khodam macan putih yang selalu setia mendampinginya kemana pun ia pergi.

Dikisahkan, Prabu Siliwangi pernah masuk ke hutan di wilayah Majalengka hingga ke Curug Sawer. Kunjungannya ke Curug Sawer mulanya untuk melepas lelah usai berjalan jauh menelusuri belantara hutan.

 BACA JUGA:

Ternyata curug tersebut ada penunggunya, yaitu siluman macan putih. Penunggu tersebut merasa terusik dan juga terancam oleh kedatangan Prabu Siliwangi karena telah berani masuk ke dalam wilayahnya.

Kemudian sang pemimpin macan putih itu memerintahkan pasukannya untuk menganggu Prabu Siliwangi, serta mengusirnya untuk pergi dari wilayah kekuasaannya tersebut.

 BACA JUGA:

Pengusiran itu berujung pada pertempuran antara Prabu Siliwangi dan sekelompok maung bodas alias macan putih. Pertikaian itu konon berlangsung hingga satu hari lamanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement