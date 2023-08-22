Kisah Prabu Siliwangi Bertarung dengan Siluman Macan Putih hingga Menjadi Pengawal Setianya

JAKARTA - Raja Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi terkenal sakti. Ia disebut-sebut memiliki khodam macan putih yang selalu setia mendampinginya kemana pun ia pergi.

Dikisahkan, Prabu Siliwangi pernah masuk ke hutan di wilayah Majalengka hingga ke Curug Sawer. Kunjungannya ke Curug Sawer mulanya untuk melepas lelah usai berjalan jauh menelusuri belantara hutan.

Ternyata curug tersebut ada penunggunya, yaitu siluman macan putih. Penunggu tersebut merasa terusik dan juga terancam oleh kedatangan Prabu Siliwangi karena telah berani masuk ke dalam wilayahnya.

Kemudian sang pemimpin macan putih itu memerintahkan pasukannya untuk menganggu Prabu Siliwangi, serta mengusirnya untuk pergi dari wilayah kekuasaannya tersebut.

Pengusiran itu berujung pada pertempuran antara Prabu Siliwangi dan sekelompok maung bodas alias macan putih. Pertikaian itu konon berlangsung hingga satu hari lamanya.