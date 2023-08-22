Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Launching ARCADUMAS, Mujiyat Serukan Respon Cepat Aduan Masyarakat

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:25 WIB
Launching ARCADUMAS, Mujiyat Serukan Respon Cepat Aduan Masyarakat
Rapat Kordinasi SP4N LAPOR Secara Resmi Melaunching ARCADUMAS Aplikasi Reaksi Cepat Aduan Masyarakat. Foto: Dok Diskominfo Kab Barito Kuala
A
A
A

Barito Kuala- Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Barito Kuala langsungkan acara Rapat Koordinasi SP4N LAPOR , Rabu (16/8/2023). Koordinasi yang mengundang admin E-Lapor SKPD itu dihadiri oleh Pj. Bupati Mujiyat, perwakilan Ombudsman RI, Staf Ahli Bid. Pemerintahan.

Hery Sasmita selaku Kepala Dinas Kominfo sampaikan bahwa akan membuat inovasi yang bernama “Lapor Aja Ke Pemda”, ia mengatakan alasan dibuat inovasi ini, karnai melihat pimpinan daerah kami Pj.Bupati beserta rombongan selalu menjemput bola dan selalu turun ke lapangan dalam rangka untuk merangkul aspirasi-aspirasi masyarakat.

"Bisa disebut dengan TURDES, sehingga kami pun juga harus mengikuti perkembangan itu dengan berbagai aplikasi dan inovasi yang ada kami siapkan seperti ARCADUMAS Aplikasi Reaksi Cepat Aduan Masyarakat," katanya.

Hery juga menyebutkan di tahun 2024 akan mengadakan jemput bola pengaduan masyarakat dimana ada pak Pj. Bupati akan membuka pengaduan masyarakat.

"Disitu jadi langsung bisa ditanggapi oleh pimpinan kami,“ ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
