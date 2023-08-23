Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Tiga Jenis Setan, Satunya Suka Rebutan Kursi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |05:08 WIB
Humor Gus Dur: Tiga Jenis Setan, Satunya Suka Rebutan Kursi
Humor Gus Dur tentang tiga jenis setan di muka bumi. (Foto: Dok Ist)
ABDURRAHMAN Wahid alias Gus Dur kerap kali membicarakan berbagai persoalan dengan jenaka. Salah satunya ketika berbicara tentang jenis-jenis setan di muka bumi.

Mengutip NU Online, menurut Gus Dur terdapat tiga jenis setan. Lantas sahabat-sahabat Gus Dur tak sabar ingin tahu tiga jenis setan teresbut. Mereka menunggu penjelasan Gus Dur.

Pertama adalah setan yang sejenis jin. Sesungguhnya cara mengusirnya cukup dibacakan ayat kursi, maka kaburlah mereka. Dijamin lari terbirit-birit.

Kedua, setan yang jenisnya tidak jelas. Namun kalau dilempar dengan kursi, maka setan itu pasti kabur juga.

Dan yang ketiga, jenis setan ini tidak takut dilempar kursi. "Setan ini malah hobinya berebut kursi,” ujar Gus Dur.

“Setan Senayan namanya,” seloroh Gus Dur.

Ucapan Gus Dur lantas disambut tawa sahabat-sahabatnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
