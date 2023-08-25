Puan dan Ganjar Cek Persiapan Apel Pemenangan PDIP di Semarang

SEMARANG - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengecek persiapan gelaran Apel Siaga Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/8).

Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo juga terlihat di lokasi acara. Puan bersama rombongan tiba di stadion sekitar pukul 13.15 WIB. Sejumlah petinggi PDIP seperti Bambang Wuryanto dan Utut Adianto terlihat hadir.

Puan langsung berkeliling. Ia mengecek panggung yang berada di tengah stadion. Puan berbincang dengan panitia mengenai susunan acara.

"Massa nanti di sebelah mana? Hologram Bung Karno nanti di sebelah mana?" tanya Puan. Ia lalu menerima penjelasan dari panitia.

Di saat Puan tengah mengecek kesiapan acara, Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah datang. Bakal calon presiden dari PDIP tersebut langsung menuju panggung. Lalu, ia berbincang dengan Puan.