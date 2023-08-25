Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Gunung Lawu: Dari Pasar Setan sampai Tempat Moksanya Brawijaya V

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |05:00 WIB
Misteri Gunung Lawu: Dari Pasar Setan sampai Tempat Moksanya Brawijaya V
Gunung Lawu (Foto: Maestro Bali)
A
A
A

JAKARTA - Semula Wukirmahendra atau Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.265 Meter di atas permukaan laut (Mdpl) dikenal sebagai tempat yang menyimpan banyak kisah misteri. Masyarakat Jawa meyakini bahwa Gunung Lawu sebagai pakunya Pulau Jawa.

Gunung Lawu ini memiliki tempat yang sangat spesial bagi sebagian masyarakat Jawa. Bahkan, Gunung Lawu disebut dalam ramalan dalam tradisi Jawa Kuno yang sangat terkenal yakni Jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya.

Jayabaya adalah Raja Kediri di bait syair terakhirnya. Kepercayaan masyarakat Jawa yang masih kental dengan adat budaya Jawa, memiliki kepercayaan bahwa gunung berapi ini menyimpan misteri yang tiada habisnya.

Gunung Lawu merupakan pusat budaya Jawa bagi masyarakat di sekitar lereng Lawu, yang kental dengan dunia mistik.

Seorang tokoh spiritual, Pak Po menyebutkan bahwa mulai puncak gunung sampai ke kaki Lawu, pesona mistiknya luar biasa.

"Tak heran jika Lawu dijuluki gunung dengan seribu misteri. Karena apa pun ada di Lawu. Mulai dari tanaman jamu, bunga, alam, budaya, sejarah, sampai ke wisata religi," kata pria yang juga anggota tim senior SAR gunung Lawu.

Pemerhati Gunung Lawu itu menyebutkan bahwa salah satunya yang menjadi daya tarik Lawu adalah tiga puncak utamanya, yakni Hargo Dumilah puncak tempat moksanya Brawijaya V, Hargo Dalem, Hargo Dumiling.

