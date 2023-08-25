Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Marsdya TNI Samsul Rizal, Jenderal Asal Karawang Kini Menjabat Dansesko

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |05:01 WIB
Marsdya TNI Samsul Rizal, Jenderal Asal Karawang Kini Menjabat Dansesko
Marsdya TNI Samsul Rizal (foto: dok ist)
A
A
A

MARSEKAL MADYA (Marsdya) TNI Samsul Rizal kini menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Dansesko TNI). Ia ditunjuk untuk menggantikan posisi Marsdya TNI Kusworo yang kini dimutasi menjadi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Berdasarkan laman resmi TNI AU, Samsul Rizal merupakan abituren Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1990. Dia keluar menjadi lulusan terbaik alias peraih Adhi Makayasa. Lulus dari AUU, pria kelahiran Karawang, Jawa Barat pada 23 Februari 1969 ditugaskan menjadi Pa DP Gubernur AAU.

Pada 1993, Samsul mulai mengawali karier penerbangnya di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur sebagai Pa Pnb Skadron Udara 14, Wing 3. Tiga tahun kemudian, Samsul dipercaya menjadi Wingman C-1 Skadron udara 14, Wing 3, Lanud Iswahjudi. Naik pangkat menjadi Mayor tahun 1998, Samsul dimutasi menjadi Kasiops Disops Skadron Udara 14, Wing 3, Lanud Iswahjudi.

Sempat menepi sejenak dari Lanud Iswahjudi, suami dari Kriswindri Widiasih mendapat tugas menjadi Instruktur Pnb Skadik 101 Lanud Adisutjipto di Yogyakarta tahun (2000-2001). Ia kemudian kembali dipanggil ke Lanud Iswahjudi menjadi Komandan Flight A Skadron Udara 15, Wing 3, Lanud Iswahjudi.

Pria dari satuan Korps Penerbang (Tempur) ini kembali naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) dengan jabatan baru sebagai Kadisops Skadron Udara 14, Wing 3, Lanud Iswahjudi (2003-2004). Samsul juga sempat setahun mengisi posisi Kasiopslat Wing 3, Lanud Iswahjudi. Lalu dipercaya menjadi Komandan Skadron Udara 14 (Skadud 14) atau yang dikenal sebagai Satuan Tempur Buru Sergap di bawah kendali Wing Udara 3 Tempur, Lanud Iswahjudi hingga 2007.

Dia kemudian ditarik menjadi Pabandya Ops Hanud Paban II/Ops Staf Operasi Mabesau. Pada 2010, Samsul Rizal naik pangkat menjadi Kolonel dan dipercaya mengisi sejumlah posisi di TNI AU yakni, Kepala Dinas Personel Lanud Iswahjudi (2010-2011), Komandan Wing Udara 3 (2011), Pamen Bais Mabes TNI (2011), Atase Pertahanan RI KBRI Jerman (2011-2015), Pamen Mabes AU (2015-2016), Pamen Sopsau (Dik Sesko TNI) (2016), dan Asops Kaskoopsau I (2016-2017).

Telusuri berita news lainnya
