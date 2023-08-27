Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Baharuddin Lopa, Jaksa Pemberani Pemberantas Korupsi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |05:21 WIB
Kisah Baharuddin Lopa, Jaksa Pemberani Pemberantas Korupsi
Baharuddin Lopa. (Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Baharuddin Lopa merupakan sosok jaksa legendaris di Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok pemberani dan jujur. Sikapnya itu menjadi inspirasi bagi masyarakat.

Lopa pernah menjabat sebagai Jaksa Agung pada 2 Juni - 3 Juli 2003. Dalam menjalankan tugasnya, Lopa dikenal berani dan amanah. Selain sebagai Jaksa Agung, pria kelahiran Polewali Mandar pada 3 Juli 1935 ini juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Arab Saudi.

Keberanian Lopa membuat Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menunjuknya sebagai Jaksa Agung. Lopa dipercaya bisa menangani kasus-kasus korupsi dengan nilai fantastis. Salah satu kasus yang ditanganinya adalah kroni Soeharto.

Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Lopa sudah menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar. Tahun 1959, ia diangkat menjadi Bupati Majene pertama. Saat menjalankan tugasnya sebagai bupati itulah, Lopa mendapati banyak pihak yang ingin menyuapnya. Dengan tegas, Lopa menolak hal itu dan tetap fokus bekerja untuk rakyat. Meskipun banyak mendapat ancaman, Lopa tak pernah takut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/18/3164428/stafsus_jagung-ncTd_large.jpg
Staf Khusus Jaksa Agung Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144871/jaksa_agung-r6Ob_large.jpg
Diisukan Mundur, Jaksa Agung: Enggak Ada, Itu Hak Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/338/3142471/jaksa_agung-YanU_large.jpg
Pesan Jaksa Agung saat Menjenguk Anak Buah Korban Pembacokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140268/jaksa_agung-wJK6_large.jpg
Reaksi Jaksa Agung ST Burhanuddin Diisukan Bakal Dicopot: Santai Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/337/3117415/kejagung-kOA4_large.jpg
Ultimatum Kepala Daerah Tidak Korupsi, Jaksa Agung: Saya Sikat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/337/3115648/mahfud_md-DNqr_large.png
Mahfud MD Kritik RUU Kejaksaan: Tak Bisa Jaksa Salah Diperiksa Harus Minta Izin Jaksa Agung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement