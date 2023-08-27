Kisah Baharuddin Lopa, Jaksa Pemberani Pemberantas Korupsi

JAKARTA - Baharuddin Lopa merupakan sosok jaksa legendaris di Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok pemberani dan jujur. Sikapnya itu menjadi inspirasi bagi masyarakat.

Lopa pernah menjabat sebagai Jaksa Agung pada 2 Juni - 3 Juli 2003. Dalam menjalankan tugasnya, Lopa dikenal berani dan amanah. Selain sebagai Jaksa Agung, pria kelahiran Polewali Mandar pada 3 Juli 1935 ini juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Arab Saudi.

Keberanian Lopa membuat Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menunjuknya sebagai Jaksa Agung. Lopa dipercaya bisa menangani kasus-kasus korupsi dengan nilai fantastis. Salah satu kasus yang ditanganinya adalah kroni Soeharto.

Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Lopa sudah menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar. Tahun 1959, ia diangkat menjadi Bupati Majene pertama. Saat menjalankan tugasnya sebagai bupati itulah, Lopa mendapati banyak pihak yang ingin menyuapnya. Dengan tegas, Lopa menolak hal itu dan tetap fokus bekerja untuk rakyat. Meskipun banyak mendapat ancaman, Lopa tak pernah takut.