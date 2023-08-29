Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benarkan Nenek Moyang Indonesia Berasal dari Seorang Pelaut? Begini Faktanya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |08:38 WIB
Benarkan Nenek Moyang Indonesia Berasal dari Seorang Pelaut? Begini Faktanya
Ilustrasi (Foto:Istimewa)
JAKARTA - Benarkah nenek moyang Indonesia berasal dari seorang pelaut? Ungkapan ini sering kali menjadi pertanyaan di publik, seiring lagu Nenek Moyang ciptaan Ibu Sud (1940) yang sering dinyanyikan.

Menurut teori Out of Taiwan yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa  (29/6/2023), nenek moyang bangsa Indonesia disebut-sebut berasal dari Taiwan atau Kepulauan Famosa (Formosa) sekitar 4.500-3.000 SM.

Kemudian, sekitar 3.500-2.000 SM mereka bermigrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Tak hanya sampai di situ, penyebaran dari Sulawesi itu kembali terpecah menjadi dua jalur, barat dan timur.

Jalur barat, yakni ke Kalimantan lalu ke Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur. Sementara jalur timur berawal dari Sulawesi ke Indonesia bagian timur.

