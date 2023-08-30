Advertisement
HOME NEWS JABAR

Oknum Jasa Wisata Rusak Fasilitas, Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |02:01 WIB
Oknum Jasa Wisata Rusak Fasilitas, Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

CIANJUR - Pendakian Gunung Gede Pangrangi via Cibodas ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut menyusul adanya peristiwa pengrusakan disertai ancaman oleh oknum penyedia jasa pendakian gunung gede.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Satu Cianjur Balai Besar Gunung Gede Pangrango, Lana Sari. Tegas dia, bahwa aktifitas pendakian ditutup.

"Ya kita tutup untuk waktu yang tidak ditentukan, karena ada peristiwa dimana salah seorang jasa wisata melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di pos 1," kata Lana, Selasa (29/08/2023).

Dia menjelaskan, bahwa pelaku tidak terima ditegur petugas Pos Jaga TNGP. Selain merusak barang yang merupakan milik negara, pelaku juga melakukan pendakian secara ilegal.

Lana mengungkapkan, selain melakukan pengrusakan fasilitas negara, pelaku juga mengancam petugas.

"Pelaku juga sambil memegang pisau mengancam petugas. Sudah kita laporkan ke pihak kepolisian dan sekarang dalam proses," ungkapnya.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
