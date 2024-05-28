Pendaki Asal Jakarta Ditemukan Meninggal di Toilet Usai Mendaki Gunung Gede Pangrango

CIANJUR - Seorang pendaki bernama Henry Tjoa (59) asal Jakarta Timur ditemukan meninggal dunia usai mendaki di Gunung Gede, Via Putri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Selasa (28/5/2024). Diduga, korban mengalami sakit.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Sapto Aji Prabowo mengatakan, pria tersebut ditemukan meninggal di dalam toilet dekat pintu keluar via Putri.

"Jadi yang bersangkutan sudah turun di pos keluar dengan rombongannya. Jadi beliau ke toilet di tungguin teman-temannya gak keluar setelah di tengok ke dalam sudah tergeletak dan setelah dicek tidak ada denyut nadinya," tuturnya saat di hubungi, Selasa (28/5/2024).

Menurutnya, korban pergi mendaki bersama tiga orang temannya pada Senin 27 Mei 2024 pagi. Dan mereka kembali pada Selasa 28 Mei 2024 sore hari.

"Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Polsek Pacet untuk penanganan lebih lanjut, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Cimacan untuk dilakukan visum untuk mengetahui penyebab kematian," jelasnya.