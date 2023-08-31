Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gara-Gara Kata Pengantar, Pelukis Sudjojono Bertengkar Hebat dengan Soekarno

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |07:25 WIB
Gara-Gara Kata Pengantar, Pelukis Sudjojono Bertengkar Hebat dengan Soekarno
Pelukis Sudjojono pernah bertengkar dengan Bung Karno gara-gara kata pengantar. (Ist)
A
A
A

PELUKIS Sindudarsono Sudjojono pernah bertengkar dengan Bung Karno. Perdebatan antara keduanya terjadi lantaran kata pengantar katalog pemeran lukisan.

Kata pengantar yang ditulis Sudjojono itu memuat soal bakat pelukis Basuki Abdullah yang merupakan kesayangan Soekarno dan perupa muda Kartono Yudokusumo.

Peristiwa itu berawal saat Bidang Kebudayaan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) organisasi bentukan Jepang hendak menggelar pameran lukisan. Saat itu, Soekarno bersama Ki Hajar Dewantoro, dan KH Mas Mansyur menjadi pimpinan Putera. Sementara Sudjojono juga aktif di Putera, khusus menggawangi bidang kebudayaan. Bung Karno yang menggeret Sudjojono lantaran terpikat karya karikatur di Harian Pikiran Rakyat. Sudjojono sendiri memiliki rekam jejak berkesenian yang panjang.

Pemeran mengambil tempat di bekas gedung sekolah kolonial. Sudjojono mendekorasi bagian gedung menjadi tempat galeri yang artistik. Hasilnya tidak kalah dengan galeri resmi.

Untuk memperindah, Sudjojono meminta sentuhan perupa muda Kartono Yudokusumo yang saat itu masih duduk di bangku SMT (Sekarang SMA). Sudjojono kemudian menulis kata pengantar katalog pemeran lukisan. Pada pengantarnya Sudjojono menyebut bakat Kartono Yudokusumo besar sekali. Sama besar dengan bakat Basuki Abdullah.

Membaca kata pengantar yang belum diluncurkan itu, Basuki Abdullah jengkel. Pelukis tenar itu protes dan mengadu kepada Bung Karno. Intinya, Basuki yang karya-karyanya disukai Bung Karno tak sudi disejajarkan dengan pelukis Kartono yang masih pemula.

Sudjojono dipanggil. Bung Karno meminta menghapus kalimat dalam kata pengantar katalog tersebut. Sudjojono menolak, dengan alasan ia hanya berpendapat soal bakat yang sama besar.

"Saya tidak bicara tentang tekhniknya. Dalam hal tekhnik, tentu saja Kartono belum apa-apa dibandingkan dengan Basuki yang keluaran Rijksakademie Amsterdam," kata Sudjojono seperti dikisahkan Mia Bustam dalam "Sudjojono dan Aku". Dengan argumentasinya, Bung Karno tetap meminta kalimat itu dihapus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement