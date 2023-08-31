Selundupkan 5 Ekor Ayam Filipina ke Pelabuhan Manado, Pria Ini Ditangkap

MANADO - Polsek kawasan pelabuhan manado mengamankan lima ekor ayam yang diduga akan diselundupkan dan tidak ada dokumen di Pelabuhan Manado.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Manado, Iptu Bintang Yudha Gama mengatakan, kelima ekor ayam Filipina tersebut setelah diperiksa diketahui tidak mempunyai dokumen lengkap yang dikeluarkan oleh balai karantina Tahuna.

"Pihak kami langsung melakukan penyitaan lima ekor ayam yang diduga tidak ada dokumen lengkap dan langsung diserahkan ke Polresta Manado," ujar Iptu Bintang kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).

Selanjutnya pihak Polsek berkoordinasi dengan pihak balai karantina hewan pelabuhan manado, Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan ayam dari oleh pihak karantina pelabuhan manado, selanjutnya pihak balai karantina hewan pelabuhan manado berkoordinasi dengan balai karantina tahuna yang kemudian pihak karantina pelabuhan manado langsung menjemput ayam tersebut yang sudah di serahkan di Polresta Manado untuk dikembalikan kembali ke tahuna.

Kapolsek juga menegaskan, kepada anggotanya untuk melakukan pengecekan dokumen mencegah masuknya ayam ilegal di Pelabuhan Manado.

"Pihaknya akan tidak segan bertindak jika ada indikasi penyelundupan di Pelabuhan Manado, " ujar Kapolsek.

(Awaludin)