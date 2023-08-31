Advertisement
HOME NEWS JATIM

Warga Sampang Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Dikubur Pakai Rok Sekolah

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |01:30 WIB
Warga Sampang Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Dikubur Pakai Rok Sekolah
Illustrasi (foto: dok Okezone)
SAMPANG - Warga Desa Larangan Preng, Sumenep, Madura digegerkan dengan penemuan jasad bayi terkubur.

Peristiwa bermula ketika salah satu warga yang mempunyai tanah dipemakaman hendak mencari rumput curiga dengan gundukan tanah baru padahal sebelumnya tidak ada proses pemakaman.

Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti mengatakan, mayat bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik lahan pemakaman bernama Abdul.

"Tepatnya di Desa Larangan Perreng, Pragaan, Sumenep, Madura Minggu (27/8) pukul 09.00 WIB," Katanya, Rabu (30/8/2023).

