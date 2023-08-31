Warga Sampang Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Dikubur Pakai Rok Sekolah

SAMPANG - Warga Desa Larangan Preng, Sumenep, Madura digegerkan dengan penemuan jasad bayi terkubur.

Peristiwa bermula ketika salah satu warga yang mempunyai tanah dipemakaman hendak mencari rumput curiga dengan gundukan tanah baru padahal sebelumnya tidak ada proses pemakaman.

Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti mengatakan, mayat bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik lahan pemakaman bernama Abdul.

"Tepatnya di Desa Larangan Perreng, Pragaan, Sumenep, Madura Minggu (27/8) pukul 09.00 WIB," Katanya, Rabu (30/8/2023).