INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Melalui Aplikasi PGC, Pos Indonesia Sabet Penghargaan Indonesia Awards 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:33 WIB
Melalui Aplikasi PGC, Pos Indonesia Sabet Penghargaan Indonesia Awards 2023
PT Pos Indonesia berhasil menyabet Penghargaan Indonesia Awards 2023 (Foto: Dok iNews Media Group)
A
A
A

Jakarta- PT Pos Indonesia (Persero) meraih pencapaian luar biasa dengan menerima penghargaan Indonesia Award 2023. Penghargaan ini secara langsung diterima oleh Tri Aulad selaku VP Remittance and Business Syariah PT Pos Indonesia di iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Penghargaan yang diterima masuk dalam kategori Special Recognition of Outstanding Initiative atas inisiatif Aplikasi Pos Giro Cash (PGC).

Malam puncak Indonesia Award 2023 juga dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director dan CFO iNews Media Group Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, Direktur Programming iNews Khoiril Alam, dan Programming Production and Content Acquisition Director at MNC Vision Networks Endang Mayawati serta Ganjar Pranowo.

Tidak hanya itu, acara juga dihadiri sejumlah Menteri RI di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Diketahui, Pos Giro Cash (PGC) merupakan aplikasi berbasis android sebagai tools pembayaran yang bisa secara langsung mengirimkan konfirmasi ke basis data. Aplikasi ini terbukti memberikan dampak positif secara nyata akibat keterpurukan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19.

Saat ini, aplikasi PGC digunakan untuk mendistribusikan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat kurang mampu. Bantuan ini termasuk dalam kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Aplikasi ini juga berfungsi secara cepat dan tepat menyalurkan pembayaran dari satu pihak ke pihak lain dan mampu masuk hingga ke daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).

 

Tri Aulad selaku VP Remittance and Business Syariah PT Pos Indonesia beserta penerima penghargaan Indonesia Awards 2023. (Foto: dok iNews Media Group)

Dilengkapi dengan fitur scan QR, face recognition, hingga geo tagging, aplikasi Pos Giro Cash ditampilkan pada dashboard sebagai laporan progress pekerjaan. PGC tidak bisa diakses secara umum dan hanya bisa diakses oleh petugas yang ditunjuk khusus oleh PT Pos Indonesia sebagai juru bayar dalam pekerjaan distribusi pembayaran.

1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
