PLN Berhasil Amankan Pasokan Listrik saat Salat Idulfitri 1447 H

Petugas PLN bersiaga di salah satu masjid di Banjarbaru, Kalsel untuk memantau keandalan listrik saat masyarakat laksanakan salat Idulfitri 1447 H. (Foto: dok PLN)

JAKARTA - PT PLN (Persero) sukses menjaga keandalan pasokan listrik saat salat Idulfitri 1447 Hijriah di berbagai wilayah Indonesia pada Sabtu (21/3/2026).

Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat selama momen Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa seluruh personel PLN siaga penuh untuk menjaga pasokan listrik tetap andal, terutama saat pelaksanaan salat Idulfitri. Hal ini selaras dengan arahan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar layanan kelistrikan tetap dalam kondisi prima selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Idulfitri adalah momen kebersamaan bagi masyarakat. Karena itu, seluruh insan PLN bekerja dengan penuh dedikasi untuk menjaga layanan listrik tetap hadir bagi masyarakat, sehingga ibadah dan kebersamaan keluarga dapat berlangsung dengan nyaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keandalan pasokan listrik pada perayaan Idulfitri 1447 Hijriah ditopang oleh kapasitas daya mampu pasok nasional sebesar 51,37 gigawatt (GW). Sementara itu, beban puncak tercatat mencapai 34,77 GW, sehingga masih terdapat cadangan daya yang sangat mencukupi.