Rayakan Hari Kemerdekaan Ke-66 Malaysia, Dubes Hasrin Puji Persahabatan dengan Indonesia

Duta Besar Malaysia Dato Syed Md Hasrin Tengku Hussin (tgh) berfoto pada acara Hari Kemerdekaan Malaysia Ke-66 di Jakarta, 31 Agustsu 2023.

JAKARTA – Malaysia memperingati Hari Kemerdekaannya yang ke-66 dalam sebuah acara di Jakarta pada Kamis, (31/8/2023) malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Malaysia, Dato Syed Md Hasrin Tengku Hussin mengungkapkan harapannya untuk hubungan yang lebih erat antara Malaysia dengan Indonesia.

Berpidato pada acara yang digelar di Hotel St.Regis, Kuningan, Jakarta, Dubes Hasrin mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia, dua negara yang bertetangga, memiliki jalinan persahabatan yang erat serta hubungan dekat dalam hal budaya dan bahasa. Beliau berharap hubungan baik antar pemerintah, maupun people to people antara kedua negara dapat semakin terus terjalin dengan baik.

Selain itu, Dubes Hasrin juga menyampaikan dukungan Malaysia atas kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan kesuksesan KTT ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta pada 5-7 September mendatang.

Turut hadir dalam acara itu Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Indonesia dan Malaysia sama-sama memperingati Hari Kemerdekaanya pada bulan Agustus. Jika Indonesia merayakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, Malaysia menetapkan 31 Agustus 1957 sebagai Hari Merdeka.

(Rahman Asmardika)