Lift Hotel di Bali Jatuh, 5 Orang Tewas

GIANYAR - Lift jatuh di sebuah hotel di kawasan Ubud, Gianyar, Bali, Jumat (1/9/2023) sore. Sebanyak 5 orang pekerja tewas terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki laki.

Kejadian bermula saat 5 orang pekerja itu hendak turun ke lantai bawah dengan menggunakan lift. Namun, diduga lift yang dinaikki oleh para korban tiba-tiba mengalami masalah hingga terjun bebas ke bawah sejauh ratusan meter.

Korban pun terpental hingga terjatuh di bawah dengan kondisi yang mengenaskan. Petugas kepolisian dari Polsek Ubud bersama BPBD dan TNI langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi sejumlah korban.

Menurut Kapolsek Ubud Kompol I Made Uder, pihaknya saat ini tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mendata identitas korban.

Sedangkan jenazah korban saat ini dibawa ke dua rumah sakit yakni di Rumah Sakit Umum Payangan dan Rumah Sakit Ari Canthi Ubud.

Petugas kepolisian dari Polsek Ubud dan Polres Gianyar saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kerja tersebut.

(Arief Setyadi )