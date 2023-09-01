Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Lift Hotel di Bali Jatuh, 5 Orang Tewas

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:51 WIB
Lift Hotel di Bali Jatuh, 5 Orang Tewas
Ilustrasi lift jatuh (Foto: Ist)
A
A
A

GIANYAR - Lift jatuh di sebuah hotel di kawasan Ubud, Gianyar, Bali, Jumat (1/9/2023) sore. Sebanyak 5 orang pekerja tewas terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki laki.

Kejadian bermula saat 5 orang pekerja itu hendak turun ke lantai bawah dengan menggunakan lift. Namun, diduga lift yang dinaikki oleh para korban tiba-tiba mengalami masalah hingga terjun bebas ke bawah sejauh ratusan meter.

Korban pun terpental hingga terjatuh di bawah dengan kondisi yang mengenaskan. Petugas kepolisian dari Polsek Ubud bersama BPBD dan TNI langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi sejumlah korban.

Menurut Kapolsek Ubud Kompol I Made Uder, pihaknya saat ini tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mendata identitas korban.

Sedangkan jenazah korban saat ini dibawa ke dua rumah sakit yakni di Rumah Sakit Umum Payangan dan Rumah Sakit Ari Canthi Ubud.

Petugas kepolisian dari Polsek Ubud dan Polres Gianyar saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kerja tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bali Lift Jatuh kecelakaan lift
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/340/3122668/lift-zqsU_large.jpg
Menegangkan, Istri Eks Gubernur Abdul Gani dan Pengunjung RSUD Ternate Terjebak di Lift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032859/4-orang-terjebak-di-lift-gedung-kemayoran-evakuasi-berlangsung-dramatis-4p2IxZopK0.jpg
4 Orang Terjebak di Lift Gedung Kemayoran, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/609/2913794/dosen-dan-mahasiswi-unifa-terjebak-di-lift-evakuasi-berlangsung-dramatis-cvdBKP5wFa.jpg
Dosen dan Mahasiswi Unifa Terjebak di Lift, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/244/2879812/lift-jatuh-tewaskan-5-orang-kapolres-gianyar-pastikan-segera-ada-tersangka-d0v8xXjyql.jpg
Lift Jatuh Tewaskan 5 Orang, Kapolres Gianyar Pastikan Segera Ada Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/244/2877229/lift-jatuh-tewaskan-5-orang-di-bali-polisi-amankan-barang-bukti-MzUnh7lf5L.png
Lift Jatuh Tewaskan 5 Orang di Bali, Polisi Amankan Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/244/2876339/penuh-haru-3-korban-lift-jatuh-di-bali-dimakamkan-bHGm9TND3s.jpg
Penuh Haru, 3 Korban Lift Jatuh di Bali Dimakamkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement