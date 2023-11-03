Dosen dan Mahasiswi Unifa Terjebak di Lift, Evakuasi Berlangsung Dramatis

MAKASSAR - Seluruh civitas akademik dibuat heboh dengan dua orang mahasiswi dan satu dosen yang terjebak dalam lift di dalam area kampus Universitas Fajar (Unifa), Makassar, Sulawesi Selatan.

Sejumlah teknisi dan operator kampus Unifa bersama Tim Rescue Damkar Makassar yang tiba di lokasi langsung membongkar lift secara manual dan mengevakuasi satu-per satu mahasiswi bersama seorang dosen yang terjebak di dalam lift selama kurang lebih 40 menit.

Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran petugas harus ekstra hati-hati saat membongkar lift. Sementara kondisi lampu yang padam sempat menyulitkan petugas damkar dan teknisi kampus untuk mengevakuasi mahasiswi dan dosen yang terjebak.

Saat dievakuasi, kondisi kedua mahasiswi tersebut dalam keadaan lemas dan nyaris pingsan lantaran kehabisan oksigen saat terjebak di dalam lift. Usai dievakuasi, keduanya pun tak henti-hentinya menangis histeris.

Dosen Paharuddin mengatakan, awalnya dua orang mahasiswi dan seorang dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unifa hendak naik ke atas lantai empat menggunakan lift dari lantai tiga. Namun, saat di tengah perjalanan naik, tiba-tiba lampu padam dan saat itu lift tak dapat bergerak.

Beruntung jaringan handphone (HP) dalam keadaan normal. Sehingga dosen meminta bantuan ke mahasiswa lainnya untuk dilakukan proses evakuasi.

(Arief Setyadi )