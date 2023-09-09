Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Lift Jatuh Tewaskan 5 Orang, Kapolres Gianyar Pastikan Segera Ada Tersangka

Indira Arri , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |01:30 WIB
Lift Jatuh Tewaskan 5 Orang, Kapolres Gianyar Pastikan Segera Ada Tersangka
Ilustrasi lift jatuh (Foto: Ist)
A
A
A

DENPASAR - Penyidikan kasus lift jatuh di Ubud, Bali yang terjadi pada Jumat pekan lalu hingga kini masih berjalan. Pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 13 orang dan memastikan akan ada tersangka atas peristiwa yang telah merenggut lima orang meninggal dunia.

Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada saat ditemui di Mapolda Bali memastikan akan ada tersangka yang bertanggung jawab atas peristiwa jatuhnya lift di Ayuterra Resort, Ubud, Gianyar yang menyebabkan lima orang karyawan resort meninggal dunia.

Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil uji Labfor Polri Cabang Denpasar yang menganalisa penyebab lift jatuh. Hasil pemeriksaan penyidik terhadap teknisi lift Ayuterra Resort diketahui penggantian tali sling lift dari 3 tali berkekuatan 1,2 ton menjadi satu tali sling berkekuatan 1,8 ton merupakan sop dalam kontrak kerja yang menyatakan tali wajib diganti jika mengalami penyusutan kekuatan sebesar 10 persen.

Seperti diketahui, musibah lift jatuh di Ayuterra Resort pada Jumat pekan lalu menewaskan lima karyawan yang berada di dalam lift. Adapun lift terjatuh akibat tali sling lift putus sehingga lift meluncur di jalur trek sepanjang 65 meter hingga menabrak pagar pembatas dan jatuh ke jurang.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
