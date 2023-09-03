Penuh Haru, 3 Korban Lift Jatuh di Bali Dimakamkan

GIANYAR - Tiga korban lift jatuh di Ayuterra Resort, Kedewatan Ubud Gianyar, Bali akhrnya dimakamkan masing-masing keluarga pada Minggu (3/9/2023).

Korban yang dimakamkan hari ini antara lain Ni Kadek Hadrianti asal Banjar Teruna Desa Taman Bali, Kabupaten Bangli. Kemudian korban atas nama Sang Putu Bayu Adi Krisna asal Desa Kedewatan Ubud dan Ni Luh Superningsih asal Desa Melinggih Kelod Payangan, Gianyar.

Seperti terlihat saat pemakaman korban Ni Luh Superningsih di Desa Melinggih Kelod Payangan Gianyar Minggu sore. Suasana haru mengiringi penguburan korban, tidak saja diikuti warga setempat. Namun, kerabat korban juga ikut dalam upacara pemakaman ini.

Sementara itu, satu per satu keluarga korban mendatangi Ayuterra Resort Ubud untuk melakukan prosesi Upacara Ngulapin sesuai kepercayaan Hindu di Bali. "Keluarga yang melaksanakan Upacara Ngulapin," ujar Pande, salah satu perwakilan keluarga.

Sementara tiga orang sudah dimakamkan di Banjar masing-masing, kini tinggal dua korban yang menunggu waktu dijemput keluarga korban di rumah sakit untuk dilakukan upacara lanjutan.

