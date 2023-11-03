Gempa M5,2 Guncang Enggano Bengkulu

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,2 mengguncang Enggano, Bengkulu, Jumat November, pukul 12.52 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, gempa berada di kedalaman 12 KM dengan koordinat 4.72 Lintang Selatan – 101.85 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.2, 03-Nov-2023 12:52:42WIB, Lok:4.72LS, 101.85BT (83 km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn:12 Km ,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan gempa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Fakhrizal Fakhri )