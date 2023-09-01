Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Bentrokan Warga di Kampung Ambon Cengkareng, Satu Terluka

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |05:21 WIB
4 Fakta Bentrokan Warga di Kampung Ambon Cengkareng, Satu Terluka
4 fakta bentrokan warga di Kampung Ambon Cengkareng. (ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Bentrokan terjadi antara warga Kapuk dengan warga Kampung Ambon di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (30/8/2023).

Berikut 4 fakta insiden antara kelompok warga di Cengkareng, sebagaimana dirangkum pada Jumat (1/9/2023) :

1. Disebabkan Pemukulan

Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan Situmorang menjelaskan awal mula kejadian itu. Peristiwa ini berawal saat seorang warga RW 10 Kelurahan Kapuk berinisial S dipukul oleh P di Jalan Pinggir Kali Apuran.

2. Cari Pelaku

Usai mengalami hal itu, S lalu melapor ke teman-temannya. Mereka kemudian mencari P, warga RW 06, Kelurahan Kedaung, Kaliangke.

Karena kejadian tersebut, S memberitahukan kepada kawan-kawannya selanjutnya berusaha mencari P," ujar Hasoloan saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023).

3. Polusi Turun Tangan

Ia memastikan, peristiwa yang menyebabkan satu orang terluka tersebut berhasil diredam oleh personel Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng yang datang ke lokasi.

"Karena ada informasi yang simpang siur, akhirnya antara warga RW 010 Kelurahan Kapuk dan warga RW 07 Kelurahan Kedaung hampir terjadi keributan," lanjutnya.

"Setelah menerima informasi dari warga personel Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng segera datang ke lokasi untuk menenangkan situasi," tuturnya.

