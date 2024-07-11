Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Breaking News! Warga dan TNI Polri Bentrok, Satu Mobil Damkar Dibakar dan Sejumlah Petugas Terluka

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |18:01 WIB
Breaking News! Warga dan TNI Polri Bentrok, Satu Mobil Damkar Dibakar dan Sejumlah Petugas Terluka
Warga dan Aparat Bentrok di Deliserdang
DELISERDANG - Sekelompok warga terlibat bentrokan dengan aparat gabungan Satpol PP, Polisi dan TNI saat akan melakukan pembongkaran puluhan bangunan di Jalan Haji Anif, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara pada Kamis (11/7/2024).

Kronologinya berawal saat warga melakukan aksi menolak dilakukannya pembongkaran. Mereka membakar ban bekas untuk mencegah aparat gabungan masuk dan melakukan eksekusi pembongkaran.

Namun belakangan ada warga yang terprovokasi dan berlaku anarkis hingga bentrok tak terelakkan. Warga kemudian membakar satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) yang sedianya datang untuk memadamkan bas bekas yang dibakar warga.

"Ya awalnya mereka protes dengan melakukan aksi bakar ban. Lalu damkar dipanggil untuk memadamkan api. Rupanya ada warga yang keberatan lalu saling adu mulut dan akhirnya caos. Warga lalu membakar mobil damkar," kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Deli Serdang, M Awal Kurniawan.

Selain membakar mobil damkar, warga juga merusak alat berat berupa ekskavator yang akan digunakan untuk melakukan pembongkaran. Warga melempar ekskavator hingga kaca di bagian kabin operator eskakavator hancur.

